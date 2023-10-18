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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل وحكام مباراة مركز شباب تلا وكفر الشيخ بالجولة الثانية لدوري القسم الثاني

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا بقيادة عبد الله الجنادي عبد من نظيره فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الناصر محمد على ملعب تلا بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني.

تشكيل تلا

نور الهواري وخالد الضبع وأحمد مستيك وأحمد الشافعي وأحمد سيد سايكو ومحمد السيد حبيبه وسعيد المشد وعبد الرحمن نبيل كوكو وأحمد إبراهيم باتو ومحمود عبد الحفيظ ومحمد سمير.

بدلاء تلا..

محمود عبد الوهاب عز الدين وإبراهيم مصطفى وحازم هاني الصواف ونادر سيد وعمر خليفة ومحمد سعد ومحمد جمال وأبو بكر إيو ومحمد مصطفى الصغير.

تشكيل كفر الشيخ

حسن صبري ومحمود سامي وطه منصور وأحمد طلعت وبلال زكريا ومحمود عبد اللطيف ومحمود شعبان وعوض تهامي وشريف أشرف وعصام مرزوق وديالا.

البدلاء..

علي محفوظ ومحمد رضا وأحمد سمير ومحمود فتحي وأحمد محمد توفيق والعربي جمال وبلال سالم ومحمد الحسيني ومحمود عبد الله.

حكام اللقاء

يدير المباراة طاقم حكام من فرع مطروح بقيادة الحكم حسين الكريمي يعاونة الثنائي عبد الله محمد ومحمد ابراهيم الرمادي وحكم رابع خير الله سليمان يونس ويراقب المباراة محمد محيسن منطقة الغربية ومراقب الحكام عبد الرازق سعيد منطقة المنوفية.

