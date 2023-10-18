نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت كولر.. قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني. قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا ' محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.