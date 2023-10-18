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أحمد جودة - القاهرة - رسمياً..إيقاف يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

عاجل- "بعد تهديده من كريستيان إستروسي".. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف نجم الفريق الجزائري بعد مهاجمته للكيان الصهيوني..دعم اللاعب الجزائري والمتواجد ضمن صفوف فريق نيس الفرنسي، القضية الفلسطينية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي أحدث في غزة مار شامل أدي إلى موت كثيرًا من الأبرياء من الشعب الفلسطيني في ظل دفاعهم المستمر عن أرضهم ضد المحتل.

وتعرض اللاعب الجزائري يوسف عطال لحملة هجوم شديدة، بعد إعلان دعمه للقضية الفلسطينية، من خلال نشر صوته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكان يرتدي في هذه الصورة الشال الفلسطيني، وعلق عليه قائلًا: "الحرية لفلسطين"، وكانت هذه الصورة من لقاء منتخب بلاده الودي مع منتخب الرأس الأخضر ضمن فترة التوقف الدولي.

عاجل- "بعد تهديده من كريستيان إستروسي".. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال بعد مهاجمته للكيان الصهيوني

كريستيان إستروسي يهدد يوسف عطال بعد دعمه للقضية الفلسطينية

هدد كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس، اللاعب الجزائري يوسف عطال برحيله من الفريق الفرنسي، بعدما أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، ذلك بعدما نشر صورته بشال فلسطين، كما أنه نشر فيديو للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو الله أن ينصر أهالي غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أحدث في البلاد حالة من الخراب.

وكتب كريستيان إستروسي عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "على يوسف عطال أن يعتذر ويندد بأرهاب حماس، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له مكان في نادينا".

يوسف عطال يتراجع عن دعم القضية الفلسطينية بعد تهديد كريستيان إستروسي

قام اللاعب الجزائري ونجم فريق نيس الفرنسي يوسف عطال بحذف منشوره الذي دعم فيه فلسطين، ونشر بيان باللغة الفرنسية جاء نصه على النحو التالي: "أعلن أن ما نشرته صدم العديد من الأشخاص. وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك".

وتابع يوسف عطال: "أريد توضيح وجهة نظري، بأنني أدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا".

واختتم يوسف عطال بيانه، قائلًا: "لا أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به دائمًا، ونسعى له جميعًا في حياتنا".

عاجل- "بعد تهديده من كريستيان إستروسي".. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال بعد مهاجمته للكيان الصهيوني

عاجل- "بعد دعمه للقضية الفلسطينية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال

أعلن نادي نيس الفرنسي في صباح اليوم الأربعاء، إيقاف يوسف عطال بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، وأوضح النادي أنه سيتم إيقاف اللاعب لحين تلقي إشعار آخر، وجاء نص البيان على النحو التالي:



"تواصل مديرو النادي مع يوسف عطال، فور عودته من معسكر منتخب الجزائر، ونادي نيس يدرك أن يوسف عطال اعترف بخطئه بعد سحب المنشور، كما اعتذار علنيًا، ولكن نظرًا لطبيعة المنشور وخطورته، قرر النادي اتخاذ قرارًا تأديبيًا فوري ضد اللاعب، قبل أي إجراء قد تتخذه السلطات الرياضية والقانونية"

"قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر.. ويؤكد نيس أن سمعة النادي تكون نتيجة لسلوك جميع موظفيها، والتي يجب أن تتماشى مع القيم التي تروج لها المؤسسة، وكما أشار نيس في رسالته يوم الجمعة الماضي، يؤكد من جديد التزامه الراسخ بضمان سيادة السلام على جميع الاعتبارات الأخرى".