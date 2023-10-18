نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد عودة أوسوريو والدوليين.. وعبدالهادي يقدم تقرير شامل عن اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، عودة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ثلاثي المنتخب الوطني ينتظمون في تدريبات الزمالك

انتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء، وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.

ثنائي المنتخب الأولمبي ينتظمون في التدريبات

كما شهدت تدريبات الزمالك مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي خلال الساعات الماضية، وكان الثنائي تواجد في صفوف المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الذي شهد خوض وديتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.

وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك بخوض فقرة تدريبات خاصة بالإطالات لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

مدحت عبدالهادي يقدم تقرير شامل عن اللاعبين

قام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقديم تقرير فني شامل للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين خلال تواجد أوسوريو في انجلترا.

تفاصيل جلسة أوسوريو مع اللاعبين

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

حاتم سكر يشارك في التدريبات بشكل طبيعي

شارك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة بشكل طبيعي.

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران اليوم مشاركة حاتم سكر بشكل طبيعي في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز