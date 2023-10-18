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أحمد جودة - القاهرة - بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.. نادي نيس يصدر بيان يعلن فيه إيقاف لاعب الفريق الجزائري

عاجل- "بعد دعمه للقضية الفلسطينية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال



عاجل- "عقوبة تأديبية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف ع طال بسبب دعمه للقضية الفلسطينية..أعلن نادي نيس الفرنسي، عن إيقاف نجم الفريق الجزائري يوسف عطال، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ومهاجمته لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم البشرية في وجه سكان قطاع غزة، ومن آخرهم أن قصفت أمس طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسشتفى المعمداني، والتي تنتج عن هذا القصف سقوط مئات الشهداء والمصابين.



وقامت إدارة نادي نيس الفرنسي، بعقد اجتماع مع اللاعب الجزائري يوسف عطال، وذلك بعدما عاد من بعثته برفقة منتخب بلاده، فتم استدعاء اللاعب خلال فترة التوقف الدولي.

عاجل- "عقوبة تأديبية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف ع طال بسبب دعمه للقضية الفلسطينية



عاجل- "بعد دعمه للقضية الفلسطينية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف نجم الفريق الجزائري



وأصدر فريق نيس الفرنسي بيان بشأن إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال، وأكد النادي في هذا البيان أن اللاعب اعترف بخطئه، من خلال حذفه للمنشور، ولكنه قررت إدارة النادي إيقافه لحين تلقي إشعار آخر.

نص بيان نيس الفرنسي بشأن إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال

ونشر نادي نيس الفرنسي البيان التالي عبر صفحة الفريق الرسمية: "ندرك أن اللاعب اعترف بخطئه، من خلال سحب المنشور بسرعة، وتقديم اعتذاراته الخطية والعلنية، ومع ذلك، ونظرا لطبيعة المنشور وخطورته؛ اتخذ النادي قرارا باتخاذ أول العقوبات التأديبية على الفور ضد اللاعب، قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية".

عاجل- "عقوبة تأديبية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف ع طال بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

وتابع بيان نادي نيس الفرنسي:"وعلى هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر، ونود التأكيد على أن سمعة ووحدة نيس، ناتجة عن سلوك جميع موظفيها، والذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة، كما جاء في رسالتها يوم الجمعة الماضي، حيث ذكرت المؤسسة بالتزامها الراسخ بأن يسود السلام على كافة الاعتبارات الأخرى".



يوسف عطال يدعم القضية الفلسطينية

وكان قد دعم اللاعب الجزائري يوسف عطال القضية الفلسطينية من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر فيديو للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو فيه الله إلى مصر أهالي غزة.

وارتدى يوسف عطال وشاح فلسطين، في المباراة الودية التي جمعت منتخب الجزائر مع الرأس الأخضر، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي.