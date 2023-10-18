نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الافريقي 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث جماهير النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمواجهة سيمبا التنزاني في أولى مبارياته من بطولة الدوري الأفريقي في أول نسخة له بالقارة السمراء.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

خاض الأهلي أربع مواجهات سابقة أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

فاز الأهلي في مباراتين وسيمبا في المباراتين وسجل الأهلي 6 أهدف بينما نادي سيمبا سجل هدفين فقط في شباك الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

حصلت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة تايم سبورتس على حقوق إذاعة مباريات السوبر الإفريقي على أن تبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر شاشتها وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

تردد قناة AD Sports 1 HD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

القناة: مفتوحة

تردد قناة AD Sports 2 HD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة: SD

القناة: مفتوحة

تردد قناة أون تايم سبورت 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

القناة: مفتوحة