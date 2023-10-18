عاجل- حسين الشحات يهاجم الشعوب بعد قصف مستشفى المعمداني: "ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين عليك فقط أن تكون انسانًا"

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أحمد جودة - القاهرة - حسين الشحات عن ما قصف مستشفى المعمداني: "حرام اللي بيحصل والله ما عارف انام حسبي الله"

عاجل- حسين الشحات يهاجم الشعوب بعد قصف مستشفى المعمداني: "ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين عليك فقط أن تكون انسان"..هاجم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ما يحدث في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قصف مستشفى المعمداني أمس بصواريخ إسرائيلة، نتج عنه سقوط أكثر من 800 شهيد.

وكتب حسين الشحات عبر منصة إكس منشور يهاجم فيه الشعوب المتخاذلة عن مساندة فلسطين من أجل الوقوف في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين، عليك فقط أن تكون انسانًا".

عاجل- حسين الشحات يهاجم الشعوب بعد قصف مستشفى المعمداني: “ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين عليك فقط أن تكون انسان”

وتابع حسين الشحات حديثه معربًا عن حزنه الشديد لما حدث من قصف لمستشفي المعمداني في غزة قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل اللي بيحصل ده حرام وأقسم بالله الواحد حاسس أن بيحلم والله ما عارف انام وحسبنا الله ونعم الوكيل".

حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية

وحرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على الدعاء لأهالي غزة، وذلك منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وكتب: "اللهم لأجل صغار رُضع، وشيوخ رُكع، ونساء عُجز، ارفع عنهم البلاء، ورد هجوم الأعداء يارب".

ونشر حسين الشحات منذ يومين صورته بعلم فلسطين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليه قائلًا: "اللهم أنصر إخواننا في فلسطين وأنصرهم يارب وأشفيهم يارب وأشفي الأطفال يارب وأرحم أمواتهم يارب وأرحم أطفالهم يارب، فلسطين عربية، فلسطين حره يارب، يارب، يارب".

عاجل- حسين الشحات يهاجم الشعوب بعد قصف مستشفى المعمداني: “ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين عليك فقط أن تكون انسان”

قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والضحايا



يذكر أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة أمس، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وأدانت عدد كبير من الدول العربية ما أحدثته إسرائيل من إبادة جماعية لسكان قطاع غزة، وكانت على رأسهم مصر.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة (الحصيلة حسب ما وصل إلى المشافي) ووصل عدد الشهداء إلى 3478 شهيدًا في قطاع غزة، بينما تخطى عدد المصابين نحو 12 ألف، بينما جاءت إحصائيات الشهداء في الضفة الغربية نحو 62 شهيدًا، ونحو أكثر من 1300 جريح.