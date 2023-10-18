نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر استبعاد موديست من مباراة الأهلي وسيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أنتوني موديست مهاجم الفريق من القائمة المسافرة لخوض مباراة سيمبا التنزاني في ذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الإفريقي.

ويغيب موديست بسبب شعوره بإجهاد عام نتيجة نزلة البرد التي لحقت به، وخلفت عن عدم مشاركته في تدريبات الفريق الكروي الأول، التي تستعد لمواجهة سيمبا التنزاني.

ومنح الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، اللاعب المسكنات والمهدئات الخاصة بحالة البرد والاحتقان الشديدة من أجل تعافيه.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي:

محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم -محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا -محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو