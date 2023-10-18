نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا.



وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏



وضمت قائمة الأهلي كلًا من:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف



الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس



الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا ' محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - بيرسي تاو - حسين الشحات.



الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاح منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم.