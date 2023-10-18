نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن الحداد على شهداء فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء.

وأضاف البيان: يطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصًة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه.

وواصل: ويؤكد النادي الأهلي مجددًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه..عاشت فلسطين حرة.