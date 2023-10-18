نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مكافأة مالية خاصة من رئيسة تنزانيا لفريق سيمبا قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لفريق سيمبا التنزاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وعد رئيسة الجمهورية التنزانية السيدة "سامية حسن" للاعبي الفريق التنزاني بمكافأة قدرها 10 ملايين شلن تنزاني على كل هدف يسجله سيمبا في مرمى الأهلي.

ويستعد فريق سيمبا لمواجهة ضيفه فريق الأهلي في السادسة من مساء الجمعة القادم على ملعب "مكابا" بمدينة دار السلام بتنزانيا.

وتعد المواجهة القادمة هي الأولى بين فريق الأهلي ونظيره فريق سيمبا، في إطار بطولة الدوري الأفريقي.

وخاض الأهلي 4 مواجهات سابقة أمام فريق سيمبا التنزاني، جاءت جميعًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي مرتين على فريق سيمبا، فيما فاز الفريق التنزاني مرتين على فريق الأهلي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده.