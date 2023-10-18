نائبة البرلمان الفرنسي تطلب بشكل رسمي سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما

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أحمد جودة - القاهرة -

طلبت نائبة البرلمان الفرنسي بشكل رسمي سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودى.

سبب طلب نائبة البرلمان الفرنسية سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما

بسبب تضامن كريم بنزيما مع القضية الفلسطينية الحالية التي يعاني منها الفلسطينين في غزة حاليًا.

وكان كريم بنزيما قد دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي على تويتر:" كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا هذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء والأطفال".

كما طلبت النائبة الفرنسية أيضا سحب الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لخوض مباراة الجولة القادمة في دوري روشن السعودي الأسبوع القادم.