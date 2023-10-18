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أحمد جودة - القاهرة - فوز كفر الشيخ على مركز شباب تلا بثلاثية في القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفرالشيخ الفوز خارج ملعبه على نظيره فريق مركز شباب تلا بثلاثة أهداف دون مقابل اليوم الأربعاء على ملعب تلا بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني.

تشكيل تلا

نور الهواري وخالد الضبع وأحمد مستيك وأحمد الشافعي وأحمد سيد سايكو ومحمد السيد حبيبه وسعيد المشد وعبد الرحمن نبيل كوكو وأحمد إبراهيم باتو ومحمود عبد الحفيظ ومحمد سمير.

بدلاء تلا..

محمود عبد الوهاب عز الدين وإبراهيم مصطفى وحازم هاني الصواف ونادر سيد وعمر خليفة ومحمد سعد ومحمد جمال وأبو بكر إيو ومحمد مصطفى الصغير.

تشكيل كفر الشيخ

حسن صبري ومحمود سامي وطه منصور وأحمد طلعت وبلال زكريا ومحمود عبد اللطيف ومحمود شعبان وعوض تهامي وشريف أشرف وعصام مرزوق وديالا.

البدلاء..

علي محفوظ ومحمد رضا وأحمد سمير ومحمود فتحي وأحمد محمد توفيق والعربي جمال وبلال سالم ومحمد الحسيني ومحمود عبد الله.

الشوط الأول



شهد الشوط الأول تقدم كفر الشيخ بهدف عن طريق شريف أشرف سجلة من ركلة حرة داخل المرمى بالدقيقة 26.

كما شهد الشوط اصابة لاعب كفرالشيخ محمد شعبان في الوجه عقب تدخل عنيف في الوجه من جانب احمد سايكو لاعب تلا ليخرج اللقاء ويشارك بدلا منه اللاعب أحمد سمير.

كما أجرى تلا تغييرا بنزول ابراهيم مصطفى بدلا من محمود عبد الحفيظ بالدقيقة 38 من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول فرصة هدف مؤكد من تلا عن طريق محمد سمير من انفراد سدد الكرة ببراعة في القائم.

الشوط الثاني

دفع كفرالشيخ بالبديل بلال سالم في الدقيقة الأولى على حساب محمود سامي.

وشهدت الدقيقة 17 الهدف الثاني لكفر الشيخ عن طريق عصام مرزوق من ضربة رأس.

وحصل اللاعب أحمد طلعت على بطاقة صفراء من فريق كفر الشيخ بالدقيقة 20.

وشارك من تلا الثلاثي نادر سيد والصغير وبكر بدلا من باتو والمشد ومحمد السيد، كما شارك من كفر الشيخ العربي جمال بدلا من عوض تهامي ثم دفع تلا بالبديل محمد جمال.

وشارك من كفر الشيخ محمد رضا ومحمد الحسيني بدلا من بلال زكريا وعصام مرزوق.

وشهدت الدقيقة 41 الهدف الثالث لكفر الشيخ عن طريق البديل العربي جمال.

الفوز رفع رصيد كفر الشيخ إلى نقاط ويبقى تلا بلا رصيد.



حكام اللقاء

أدار المباراة طاقم حكام من منطقة مطروح بقيادة الحكم حسين الكريمي، عاونة الثنائي عبد الله محمد ومحمد ابراهيم الرمادي وحكم رابع خير الله سليمان يونس وراقب المباراة محمد محيسن منطقة الغربية وراقب الحكام عبد الرازق سعيد منطقة المنوفية.

