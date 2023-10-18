فضيحة تحكيم

برشلونة ـ أ.ف.ب: أعلن القضاء الإسباني امس أنه تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي الكاتالوني. وسبق للقضاء الاسباني أن وجه التهمة في هذه الفضحية الى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.

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