أليازيمي يهزم أوفنر ويتأهل لدور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة للتنس

طوكيو ـ د.ب.أ: صعد الكندي فيليكس أوجه أليازيمي إلى دور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة للتنس بعدما تغلب على النمساوي سيبستيان أوفنر 6 / 4 و6 / 1 امس ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة. وقبل خوض البطولة اليابانية، حقق أليازيمي انتصارين فقط خلال آخر 11 مباراة سابقة، لكنه حقق انطلاقة ناجحة في اليابان بالفوز في الدور الأول على ألكسندر فوكيتش ثم تغلب على أوفنر ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ مايو الماضي.
وكانت آخر مرة سابقة حقق فيها أليازيمي انتصارات متتاليية، في بطولة إنديان ويلز في مارس الماضي، عندما وصل إلى دور الثمانية، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عبر موقعها على الإنترنت.
واحتاج أليازيمي 23 عاما إلى ساعة واحدة و35 دقيقة لحسم المباراة أمام أوفنر والتأهل إلى دور الثمانية للمرة الخامسة هذا الموسم. ويلتقي أليازيمي المصنف 17 على العالم، في دور الثمانية، الفائز في مباراة الدور الثاني بين النرويجي كاسبر رود والأميركي ماركوس جيرون. وتأهل الأميركي تومي بول إلى دور الثمانية أيضا بفوزه على مواطنه ماكينزي ماكدونالد 6 / 4 و6 / 2 . وفي مباراة أقيمت ضمن الدور الأول، تغلب الصيني تشيتشين تشانج على البولندي هوبرت هوركاتش 3 / 6 و6 / 4 و7 / 6 . وثأر تشانج بذلك لهزيمته أمام هوركاتش خلال بطولة شنغهاي قبل أيام، والتي توج هوركاتش بلقبها. واحتاج تشانج 27 عاما إلى ساعتين و17 دقيقة لحسم المباراة أمام منافسه البولندي والتأهل إلى الدور الثاني. ويواصل تشانج تقديم أفضل موسم في مسيرته، حيث حقق حتى الآن 19 انتصارا في بطولات المحترفين خلال الموسم الجاري، وسيلتقي في الدور الثاني من بطولة اليابان، الروسي أصلان كاراتسيف.
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