كتب ـ عبدالله الجرداني:

تبدأ اليوم على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر منافسات دوري الأربعة لبطولة الشركات الثانية لكرة السلة ٢٠٢٣ بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق شركة فولكس فاجن مع فريق شركة الكرسي الفضي، ويلتقي في المباراة الثانية فريق شركة زينيث مع فريق شركة الصاروج للإنشاءات، وذلك في البطولة التي تنظمها شركة سبورتس مانيا وبدعم من فولكس واجن عمان، بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة السلة . وسجلت البطولة في التصفيات الأولية منافسة قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة في البطولة وجاءت أجواء الملعب مثيرة من حيث المنافسة والحضور الجماهيري، حيث خصصت شركة سبورتس مانيا جوائز للجماهير واللاعبين الفائزبن في الرميات الثلاثية، في البطولة التي شارك فيها ٨ فرق، قسمت الى مجموعتين ضمت كل مجموعة 4 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلا من «صاروج للإنشاءات وأزاديا وفولكس فاجن وتكنوبروف»، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من فرق « الهاجري وزينيث والكرسي الفضي وأوترز كوزين». تنافست الفرق في كل مجموعة ضمن دور أول امتد على ٣ اسابيع حيث تصدر المجموعة الاولى فريق فولكس فاجن وفريق الهاجري من المجموعة الثانية. وتكتمل مباريات الدور الربع نهائي يوم السبت القادم بإقامة مباراتين يلتقي في المباراة الأولى فريق الهاجري مع فريق تكنوبروف، فيما يواجه فريق أزاديا فيواجه فريق أوترز كوزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. منافسات قوية فـي بطولة الشركات الثانية لكرة السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.