20 فريقا فـي منافسات بطولة الدرجة الأولى للفرق الأهلية بنادي السيب

السيب ـ من عبدالعزيز الزدجالي:

تنطلق يوم السبت القادم بطولة الدرجة الأولى للفرق الأهلية بنادي السيب لعام 2023م حيث يلتقى ضمن مباريات المجموعة الأولى فريق الصحوة مع فريق الأفق ويلتقى فريق بحري الحيل مع فريق المحلة وفي المجموعة الثانية يلتقى النور مع فريق الحصون ويلعب فريق الذهب مع فريق شباب النهدة وفي المجموعة الثالثة يلتقى قريق التعاون مع فريق القبس ويلعب فريق أهلي الخوض مع اليرموك وفي المجموعة الرابعة يلتقى فريق الحيل مع الشاطئ وفريق القادسية مع نجوم الساحل.

وبلغ عدد الفرق المشاركة 20 فريقا تم توزيعها إلى 4 مجموعات ضمت المجموعة الأولى فريق الصحوة والأفق والسلام والمحلة وبحري الحيل وضمت المجموعة الثانية فريق النور والحصون والشباب والذهب وشباب النهدة وضمت المجموعة الثالثة التعاون القبس والزمالك واليرموك وأهلي الخوض وضمت المجموعة الرابعة فريق الحيل والشاطئ والبحري ونجوم الساحل والقادسية. ستقام البطولة بملعب نادي السيب بوادي البحائص، حيث بلغ عدد المشاركين في البطولة 840 لاعبا واداريا وعدد المنظمين أكثر من 40 وعدد المحترفين 43 محترفا خارجيا و12 محترفا محليا والجدير بالذكر أن فريق الحيل بطلا للبطولة السابقة.

وإشاد ماجد السيابي رئيس لجنة المسابقات بلجنة الفرق الأهلية بالفرق المشاركة على استعدادها بوقت كافي من خلال المباريات الودية المتواصلة واستقطاب محترفين وهذا ان دل على شيء يدل على أهمية البطولة وان البطولة ستكون أكثر تنظيما عن السابق.

وأضاف السيابي بأن البطولة ستكون الأميز والأقوى نظرا للاستعدادات الواضحة من خلال متابعتنا للفرق، ورسالتي للجماهير انتم الرقم واحد حضوركم ومؤازتكم للفرق مهم من أجل نجاح البطولة واخيرا اقدم شكرى لمجلس إدارة نادي السيب على تعاونهم اللامحدود.

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