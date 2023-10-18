الاتحاد الآسيوي يعتمد بطولة عمان المفتوحة للبلياردو والسنوكر ضمن أنشطته

كتب ـ عبدالله الجرداني:

اعتمد الاتحاد الآسيوي ببطولة عمان المفتوحة للبلياردو والسنوكر ضمن أنشطة الاتحاد وذلك في الخطاب الذي تلقته اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر من الاتحاد وتضمن اعترافه بالبطولة لتصبح ضمن «كفندرالية» الاتحاد الآسيوي للبطولات المفتوحة. وعبر خالد بن خلفان الصبحي رئيس اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: اعتراف الاتحاد الآسيوي للعبة مهم جدا، وجاء بعد نجاح تنظيم أربع نسخ من بطولة عمان للبلياردو والسنوكر التي شارك فيها لاعبين محترفين من المقيمين بسلطنة عمان والدول المجاورة، مما أهل البطولة لتكون ضمن البطولات الآسيوية المفتوحة.

وأوضح أن الاعتماد يعد دعما من الاتحاد الآسيوي للجنة حيث إن استمرار تنظيم البطولة ضمن أنشطة اتحاد آسيا يسهم في تعزيز قدرات لاعبي سلطنة عمان.

وكانت اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر قد اختتمت البطولة التصنيفية لاختيار ممثلي منتخب سلطنة عُمان للبليارد للعام 2023م، وذلك للمشاركة بهم في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي ستقام في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من ١٠ ديسمبر وحتى ٢٢ ديسمبر، وحقق اللاعب حسن الموسوي بلقب البطولة أثر فوزة على اللاعب محمد البلوشي بنتيجة 11/ 8، في البطولة التي نظمتها اللجنة على صالة 888 بمنطقة المعبيلة بمشاركة 35 لاعباً، حيث اقيمت البطولة بنظام 8 مجموعات تكون كل منها من 5 لاعبين، تأهل أول وثاني كل مجموعة لدور ال16؛ والذي اقيمت مبارياته بنظام خروج المغلوب الى الادوار النهائية . وفي ختام البطولة قام خالد بدر الشبيبي عضو اللجنة العمانيةللبلياردو والسنوكر بتتويج الفائزين حيث حقق اللاعب الناشئ حسن الموسوي المركز الاول وجاء في المركز الثاني محمد البلوشي فيما خطف فهد المقبالي المركز الثالث، وبسبب الظروف الدراسية للاعب الناشئ الذي حقق المركز الأول تم اختيار كل من محمد البلوشي وفهد المقبالي لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة.