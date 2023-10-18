اتحاد الكرة يشارك فـي عمومية الاتحاد الاسيوي وينتخب رؤساء ونواب الرئيس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعها غير العادي للعام ٢٠٢٣، ظهر امس بحضور ممثلي الاتحادات الأعضاء افتراضياً عبر الاتصال المرئي عند بعد.

حيث قام كونجرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بانتخاب رؤساء ونواب الرئيس وأعضاء لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف، وهيئة مراقبة الدخول في الاتحاد الآسيوي بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.

حيث صوت ممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2022 بالإضافة إلى ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024، والتي ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات عبر مسابقات الاتحاد الآسيوي، وبرامج التطوير والتعليم والتقنية والتحكيم والمبادرات المصممة خصيصًا للاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية (RAs).

شارك في الاجتماع ممثلا عن الاتحاد العماني لكرة القدم، قتيبة بن سعيد الغيلاني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات، ومحمد بن سليمان اليحمدي الأمين العام، وفرح بنت حمد البوسعيدية مديرة العلاقات الدولية.

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