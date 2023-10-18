تنافس مثير فـي مسابقة البوتشيا الثانية لذوي الإعاقة

مركز الأمان للتأهيل يتوج بطلا

توج مركز الأمان التأهيلي بالمركز الأول في مسابقة البوتشيا الثانية لذوي الإعاقة والتي أقيمت منافساتها على صالة نادي الأمل، وجاء تتويج مركز الأمان بعدما استحوذ لاعبوه على معظم المراكز الثلاثة الأولى في الألعاب التي تضمنتها المسابقة الثانية، وجاء في المركز الثاني مركز الوفاء بالعامرات، في حين حصلت الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة على المركز الثالث، وشهدت مسابقة البوتشيا في نسختها الثانية تنافسا كبيرا بين اللاعبين والمشاركين فيها. وقد تكون المسابقة من منافسات فردية وزوجية وجماعية، وقد جاءت نتائج الفردي كالآتي: ففي منافسة ( bc1) إناث ، حصلت أروى الحارثية من مركز الأمان للتأهيل على المركز الأول، وجاءت هلالة البوسعيدية من مركز الوفاء بالعامرات على المركز الثاني، في حين جاء المركز الثالث من نصيب هدى الأغبرية من مركز الأمان للتأهيل، وفي منافسات ( bc2) إناث، حصلت سميرة البلوشية من مركز الوفاء بالعامرات على المركز الأول وحصلت سارة الهاشمية من مركز الأمان على المركز الثاني وجاء المركز الثالث من نصيب إيمان المعمرية من مركز الوفاء بالخابورة، وفي منافسات ( bc3) إناث نالت بشرى الرحبية من مركز الوفاء بالعامرات على المركز الأول، وجاء المركز الثاني من نصيب مائدة الرواحية من مركز الأمان، اما المركز الثالث فكان من نصيب عائشة الردينية من مركز الوفاء بالخابورة، وفي منافسات ( bc4) إناث حصلت فاطمة البلوشية من مركز الأمان على المركز الأول، وجاءت انفال البلوشية من مركز الوفاء بالعامرات في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث من نصيب خلود الكندية من الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي منافسات ( bc5) إناث جاءت في المركز الأول فتحية الحارثية من مركز الأمان وجاءت في المركز الثاني هند البلوشية من مركز الوفاء بالعامرات، في حين ذهب المركز الثالث من نصيب شيخة القرطوبية من مركز الوفاء بالخابورة، وفي منافسات الذكور وضمن ( bc3) ذكور والذي استحوذ مركز الأمان على المراكز الثلاثة الأول فيها، فقد حقق أسعد الصباحي المركز الأول، وجاء زميله محمد الحسني في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث من نصيب محمد الحوسني، وفي منافسات ( bc4) ذكور نال محمود الزعابي من مركز الأمان على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني أحمد البلوشي من الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، أما في منافسات ( bc5) ذكور فقد حقق سلطان الهادي من مركز الوفاء بالعامرات على المركز الأول وجاء عادل السيابي من مركز الأمان في المركز الثاني، ليذهب المركز الثالث من نصيب سعيد الشريقي من مركز الوفاء بنزوى. وفي منافسات ثنائي ( bc3) حقق المركز الأول مركز الأمان عن طريق لاعبيه محمد الموسى ومي الرواحية، وجاء في المركز الثاني المركز نفسه عن بلاعبيه محمد الموسى ومائدة الرواحية، وفي منافسات ( bc4) ثنائي جاء في المركز الأول مركز الأمان ومثله كل من فاطمة البلوشي ومحمد الزعابي، أما المركز الثاني فكان من نصيب الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق خلود الكندية وأحمد البلوشي. وفي منافسات جماعي bc1/‏‏‏bc2 نال المركز الأول مركز الأمان عن طريق لاعبيه سالم النهدي وسلطان الوهيبي ومعتصم المحرمي، وجاء مركز الوفاء بالعامرات على المركز الثاني عن طريق لاعبيه ناصر العامري وسميرة البلوشية وهالة البوسعيدية، في حين ذهب المركز الثالث لمركز الوفاء بنزوى عبر لاعبيه عبد الحميد الرواحي وأحمد الحجي وعلي الكندي.