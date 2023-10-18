فـي دور الـ 16 لكأس جلالته لكرة القدم

اليوم.. النهضة «حامل اللقب» أمام تحديات صور فـي لقاء مثير بالبريمي

فنجاء والخابورة وجها لوجه والتكافؤ عنوان اللقاء.. فمن يعود للواجهة !!

متابعة ـ صالح البارحي:

على بركة الله.. ينطلق في السادسة وعشر دقائق مساء اليوم الوهج الأول لدور الـ 16 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الكروي 2023/‏2024، وذلك من ساحة مجمع نزوى عبر لقاء فنجاء والخابورة، فيما يقام لقاء آخر في أمسية اليوم يجمع بين النهضة وصور بمجمع البريمي في السادسة والربع، هذان اللقاءان هما من سيفتتحان هذا الدور، فيما تتواصل بقية المباريات على مدار غدا وبعد غد، حيث يلعب في أمسية الغد بهلاء مع صلالة بمجمع نزوى في الرابعة وخمسين دقيقة، ويلعب نادي عمان مع المضيبي بستاد الشرطة في السادسة وخمسين دقيقة، ويلعب صحار مع السيب بمجمع صحار في السابعة والنصف في أقوى مواجهات هذا الدور. وتختتم مباريات دور الـ 16 مساء بعد غد السبت عبر (3) لقاءات، حيث يلعب الطليعة مع النصر بمجمع صور في الرابعة وخمسين دقيقة، ويلعب ظفار مع صحم بمجمع السعادة في الخامسة وعشر دقائق، ويتبارى الرستاق مع عبري بمجمع الرستاق في الثامنة والنصف.

إثارة في البريمي

في محافظة البريمي، هناك لقاء مثير للغاية سيجمع بين النهضة حامل اللقب مع نظيره صور بدءا من السادسة والربع، وبطبيعة الحال فإن الفريقين يعلمان تماما قدرات كليهما دون تسويف للحقائق ، حيث يلعبان في دوري عمانتل وسبق أن التقيا في الجولة الرابعة لدورينا، وحقق النهضة الفوز بصعوبة بالغة بنتيجة 3/‏2 بمجمع صور، إلا أن هذا الامر لا يعدو سوى أنها مباراة تختلف عن مباراة اليوم، فالوضع هنا مختلف تماما ونتيجته واحدة لمن أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب للنهاية، فالفوز بأي طريقة كانت هو المطلب الوحيد الذي سيحقق المبتغى، فلا مجال للتعويض مثل مباريات الدوري الذي من الممكن أن تختلف فيه الاحداث مع مرور الوقت. النهضة يمتلك كل الحلول في تجاوز صور، أولها القيادة الفنية التي يديرها حمد العزاني، ثانيها الاسماء الكبيرة التي يضمها الفريق وأغلبها من لاعبي المنتخبات الوطنية، وثالثا كثرة الحلول للفريق والتي من شأنها الخروج من أي مأزق دون عناء كبير، اضف إلى ذلك الدعم الجماهيري المنتظر في أمسية اليوم وقبلها بالطبع العمل الاداري المميز الذي يديره الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي ورفاقه بالمجلس، فيما صور يعلم تماما بأنه يواجه فريقا لا يشق له غبار ويحتاج إلى عمل مضاعف في مهمة اليوم إذا ما اراد استعادة أمجاد الازرق ، فالوضع يختلف بنسبة كبيرة بين الطرفين من كافة الجوانب إلا أن ما أظهره صور في الدوري وتواجده بالمركز الخامس رغم الظروف المحيطة به قبل صافرة بداية دورينا تمنحه فرصة للوقوف ندا قويا أمام تطلعات النهضة، فليس لديه ما يخسره بقيادة التونسي عبدالحليم الوريمي، حيث سيلعب بطريقة متوازنة قد تخدمه فيها الظروف ومن يدري فلربما يحقق المفاجأة التي اعتادت عليها مباريات الكؤوس في كل دول العالم . عموما.. هي مباراة منتظرة ولا مجال فيها للطرفين سوى الانتصار.. فمن هو المنتصر يا ترى!!.

تكافؤ

التكافؤ سيكون عنوان المواجهة الثانية التي ستقام هذا المساء بين فنجاء والخابورة، فالفريقان يلعبان بدوري الدرجة الأولى ولم يظهرا بالشكل المطلوب حتى الآن، حيث يحتل فنجاء المركز الخامس برصيد (4) نقاط بالمجموعة الثانية، فيما الخابورة يأتي ثالثا بالمجموعة الأولى برصيد (6) نقاط، ولكن هذا لا يعني بأن هناك أفضلية لفريق على الآخر، فالفرق المتنافسة تختلف مستوياتها بين المجموعتين، ولكن يبقى أن مباريات الكؤوس لها حسبة خاصة مهما كانت ظروف الفريقين . فنجاء تخطى السلام بهدف نظيف، فيما الخابورة تأهل على حساب الاتحاد بنتيجة 2/‏صفر … فمن يصعد مع الكبار لدور الثمانية يا ترى !!.