نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية المصرية تعلن عدم التفاعل على صفحتها للتضامن مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعلن عدم التفاعل على صفحتها للتضامن مع القضية الفلسطينية.

سبب عدم تفاعل رابطة الأندية المصرية على صفحتها

بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية الحالية والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة حاليًا.

ونشرت رابطة الأندية بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بشأن التضامن مع القضية الفلسطينية



وجاء نص البيان كالاتي:

تُعلن رابطة الأندية المحترفة المصرية الحداد على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا مع فلسطين رحم الله شهداء الشعب الفلسطيني".

و على صعيد أخر تعود مسابقة الدوري الممتاز يوم الجمعة القادمة بمباريات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

على أن تختتم الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم بثلاثة مباريات من منافسات دوري نايل.