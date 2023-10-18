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أحمد جودة - القاهرة - بعد دعم القضية الفلسطينية..لاعبين تعرضوا لحملات انتقادية وردود أفعال سلبية من أنديتهم

عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية..دعم عدد كبير من لاعبين الكرة في العالم القضية الفلسطينية، وكتبوا العديد من المنشورات التي تعرب عن استيائه لم يحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من قصف وابادات جماعية للسكان من دون رحمة.

وتعرض هؤلاء اللاعبين إلى حملات انتقادية لاذعة سوء من أنديتهم أو من قبل جماهير الأندية ومنهم يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي وأنور الغازي لاعب فريق ماينز الألماني، والذين تعرضوا إلى إيقاف من قبل أنديتهم لحين تلقي إشعار آخر، بالإضافة إلى تعرض مهاجم فريق اتحاد جدة إلى حملات انتقادية من قبل مسئولي فرنسيين يطالبون بسحب الجنسية منه.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية القصة الكاملة لإيقاف يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي وأنور الغازي لاعب فريق ماينز الألماني، وقصة تهديد كريم بنزيما بسحب الجنسية الفرنسية منه.

بسبب دعمه لفلسطين..نادي ماينز الألماني يعلن إيقاف أنور الغازي

أعلن نادي ماينز الألماني أمس، عن إيقاف اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بعد تضامنه مع فلسطين ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكان أنور غازي قد انتقل إلى ماينز قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي.



وجاء في بيان نادي ماينز عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على منصة “أكس”: “إدارة النادي قررت إيقاف الغازي من المشاركة في مباريات وتدريبات الفريق، وذلك بسبب المنشور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لدعم فلسطين".

عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية

وأضاف البيان: “النادي طلب من جميع اللاعبين عدم التدخل في القضية المثارة في الفترة الأخيرة بشكل نهائي، والتركيز فقط على ماهو مطلوب منهم في الوقت الحالي، سيتم توضيح موقف أنور الغازي من هذا المنشور، وإلا سيتم فسخ التعاقد بشكل رسمي، وهو الأمر الذي حدث بعد رفضه هذه الفكرة".

عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية



وكان قد دعم أنور الغازي القضية الفلسطينية من خلال منشور له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام' جاء نصه على النحو التالي: "ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب، عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب، عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب، عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب".

بسبب دعمه لفلسطين..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف اللاعب يوسف عطال

أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الأربعاء، عن إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ارتداء شال فلسطين خلال مباراة منتخب بلاده الودية، ومنشوراته التي كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهاجم فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي

وأصدر فريق نيس الفرنسي بيان بشأن إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال، وأكد النادي في هذا البيان أن اللاعب اعترف بخطئه، من خلال حذفه للمنشور، ولكنه قررت إدارة النادي إيقافه لحين تلقي إشعار آخر.

نص بيان نيس الفرنسي بشأن إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال

ونشر نادي نيس الفرنسي البيان التالي عبر صفحة الفريق الرسمية: "ندرك أن اللاعب اعترف بخطئه، من خلال سحب المنشور بسرعة، وتقديم اعتذاراته الخطية والعلنية، ومع ذلك، ونظرا لطبيعة المنشور وخطورته؛ اتخذ النادي قرارا باتخاذ أول العقوبات التأديبية على الفور ضد اللاعب، قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية".

عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية

وتابع بيان نادي نيس الفرنسي:"وعلى هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر، ونود التأكيد على أن سمعة ووحدة نيس، ناتجة عن سلوك جميع موظفيها، والذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة، كما جاء في رسالتها يوم الجمعة الماضي، حيث ذكرت المؤسسة بالتزامها الراسخ بأن يسود السلام على كافة الاعتبارات الأخرى".

كريم بنزيما يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب دعمة للقضية الفلسطينية ومسئولين يطالبون بسحب الجنسية الفرنسية منه

تعرض مهاجم ريال مدريد السابق ومهاجم اتحاد جدة الحالي إلى العديد من الانتقادات بعدما كتب تغريدة دعم به القضية الفلسطينية عبر منصة "إكس "جاء نصه على النحو التالي: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستنى النساء ولا الأطفال".

عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية



واتهم جيرار دارمنيان، وزير الداخلية الفرنسي، النجم كريم بنزيما، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، بالانتماء إلى جماعات إسلامية، وذلك ردًا على دعمه للقضية الفلسطينية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام قليلة.

وقال جيرار دارمنيان في تصريحات أن كريم بنزيما مرتبط بعلاقات مع جماعات إسلامية: " إن كريم بنزيما لديه علاقات ذات سمعة سيئة، وكما يعرف الجميع هو مرتبط بعلاقات مع جماعات إسلامية".

عاجل- "سحب الجنسية وإيقاف اللاعبين"..يوسف عطال وأنور الغازي وكريم بنزيما لاعبين تعرضوا للانتقادات بعد دعم القضية الفلسطينية

وطالبت السيناتور الفرنسية "فاليري بوير" بسحب البالون دور من كريم بنزيما، وكذلك جنسيته الفرنسية بسبب إظهاره الدعـم للقضية الفلسطينية وقالت عنه: "لا يمكننا أن نقبل أن يتمكن مواطن فرنسي مزدوج الجنسية ومعروف دوليًا من إهانى بلدنا أو حتى خيانته بهذه الطريقة"