نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بيدري من المشاركة في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية أمام نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو، والذي يقام هذا الشهر وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو، بأن بيدري غونزاليس، يقترب من التعافي بشكل كامل، ويواصل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في 24 أغسطس، في مباراة الدوري ضد قادش.

وتشخصت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الفخذية المستقيمة في فخذه الأيمن، وتوالت الأحاديث أنه سيغيب لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا.

ومن المنتظر إن تطور إصابة لاعب خط الوسط إيجابية، وبالتالي لا يتم استبعاده من مباراة الكلاسيكو والتي تعد من أبرز المباريات الحاسمة في الموسم.