نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري تحت 14 عامًا يفوز على بورفؤاد بهدفين مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة الكابتن تيسير بدوي، على نظيره فريق بورفؤاد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأربعاء بملعب مركز شباب السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من علي الغزناوي ومعه أحمد محمود ومحمود وحيد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثانية عشر محققا العلامة الكاملة، بعدما سبق للفريق الفوز في الجولات الثلاث الماضية على الفنار والشبان المسلمين وكابسي.

جاءت أهداف المباراة جميعا في الشوط الأول، حيث تقدم بورفؤاد بهدف في الدقيقة الثانية عشر، فيما تعادل أحمد مصباح للمصري في الدقيقة العشرين قبل أن يضيف عمرو عبد المقصود الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة والعشرين، ويمر الوقت المتبقي من المباراة في سجال بين الفريقين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى، اياد رمضان ، عبده زارع، نور الحناوي، زياد أيمن لخط الظهر، يحيى صالح، فكري مسعود، يوسف البلتاجي لخط الوسط، كريم علاء ، أحمد مصباح، عمرو عبد المقصود لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عمر التابعي، مهند زيادة، حمزة بدوي، يوسف الجرايحي، صهيب حسن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.