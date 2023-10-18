نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يتضامن مع أحداث فلسطين في حسابه الشخصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضامن نادي الإسماعيلي مع الأحداث الفلسطينة الأخيرة وذلك بعد تغير صورة حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واستبدل الإسماعيلي صورة حسابه الشخصي بعلم فلسطين تضامنا مع شهداء القصف أمس.



الإسماعيلي يستعد لمواجهة فاركو

ومن جانب اخر يواصل الإسماعيلي استعداده من أجل مواجهة فاركو الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز " دوري النيل "

وحقق الدارويش فوزا وحيدا على حساب الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف وحيد بينما تلقى هزيمتين خلال الجولات الثلاثة.

وجاءت اخر المباريات بهزيمة قاسية أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف.