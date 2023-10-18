مكافأة 10 مليون.. رئيسة تنزانيا تدعم فريق سيمبا قبل ساعات من مواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - رئيسة تنزانيا ترصد مكافأة 10 مليون لفريق سيمبا في حالة الفوز على الأهلي

كشفت تقارير صحفية تنزانيا قبل ساعات من مواجهة الأهلي مع فريق سمبا التنزاني في دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، عن وعد رئيسة الجمهورية التنزانية السيدة "سامية حسن" للاعبي الفريق التنزاني بمكافأة قدرها 10 ملايين شلن تنزاني على كل هدف يسجله سيمبا في مرمى الأهلي.

وتأتي مباراة مباراة الأهلي مع فريق سمبا التنزاني في افتتاح دور ربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تفاصيل مباراة الأهلي ضد فريق سمبا

ويستعد فريق سيمبا لمواجهة ضيفه فريق الأهلي في السادسة من مساء الجمعة القادم على ملعب "مكابا" بمدينة دار السلام بتنزانيا، في افتتاح مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، وذلك بعدما قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإطلاق هذه البطولة بمشاركة 8 أندية أفريقية مختلفة.

الأهلي

ويبحث النادي الأهلي خلال مباراة الجمعة، لحسم الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في ستاد القاهرة الأسبوع المقبل، وترغب الكتيبة الحمراء في حسم لقب بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، وتعويض جماهير الأهلي عن خسارة بطولة كأس السوبر الإفريقي خلال الأيام الأخيرة.

تاريخ مواجهة الأهلي مع فريق سيمبا التنزاني



وتعد مواجهة فريق الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني، هي الأولى بين الفريقين في إطار النسخه الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، حيث خاض الأهلي 4 مواجهات سابقة أمام فريق سيمبا التنزاني، جاءت جميعًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي من قبل في تحقيق مرتين على فريق سيمبا، فيما فاز الفريق التنزاني مرتين على فريق الأهلي، خلال مواجهات الفريقين في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقله لمباريات دوري السوبر الإفريقي

الأهلي



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده، وذلك بعدما أعلنت القنوات الإماراتية الحصول على حقوق إذاعة مباريات البطولة في نسختها الأولى والتي تقام بمشاركة 8 أندية أفريقية مختلفة للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.