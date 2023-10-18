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أحمد جودة - القاهرة - فوز المنصورة وكفر الشيخ والاوليمبي والحمام ودلفي والمجد بالقسم الثاني

أقيمت اليوم الأربعاء مباريات بالجولة الثانية لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني (ب).



المجموعة الخامسة



1- فوز فريق المنصورة على فريق بلقاس بهدفين نظيفين حيث انتهى الشوط الأول بهدف سجله خالد رسلان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف ضياء السيد الهدف الثاني في الدقيقة 32.



2- فوز فريق كفر الشيخ علي فريق مركز شباب تلا بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم كفر الشيخ بهدف شريف أشرف في الدقيقة 26.

وأضاف عصام مرزوق الهدف الثاني في الدقيقة 17 من الشوط الثاني وأضاف العربي جمال الهدف الثالث في الدقيقة 41.



3- فوز فريق صيد المحلة على فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق صيد المحلة بهدف دون رد سجله سمير محمود.

وفي الشوط الثاني سجل السيد حمدي هدف التعادل لفريق اتحاد نبروه.

وإدرك سعد بصيلى الهدف الثاني لصيد المحلة في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

4- فوز فريق القزازين على فريق مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين سجلهما سمير بليه في الدقيقة 13 من الشوط الثاني وأضاف حسن تريكه الهدف الثاني في الدقيقة 15.



5- تعادل فريق بنى عبيد مع فريق

بايونيرز بهدف لمثله تقدم فريق بايونيرز بهدف أحمد عطا في الدقيقة 35 وتعادل محمد زغلى في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

المجموعة السادسة



1- فوز فريق الاوليمبي على فريق

سبورتنج برباعية مقابل هدفين.

شهد الشوط الأول بتقدم الاوليمبي بهدفين نظيفين سجلهما يوسف بييو في الدقيقة 30 واضاف آليو بداره في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني إدرك أحمد عبد الستار الهدف الثالث في الدقيقة 25 .

وسجل عبد الرحمن أحمد هدفي سبورتنج في الدقيقتين 40 و42 .

وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة سجل أحمد غنيم الهدف الرابع.



2- فوز فريق الحمام على فريق الهلال الضبعة برباعية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما تقدم الهلال بهدفين حسام باولو في الدقيقتين 7،3 وإدرك الحمام هدفين عن طريق ابراهيم الفيل في الدقيقة 30 ومحمد صبحي في الدقيقة 35.

وإدرك عاصم محمد الهدف الثالث في الدقيقة 30 من الشوط الثاني واختتم بتسجيل الهدف الرابع.



3- فوز فريق المجد السكندري على فريق دمنهور بهدف دون رد سجله

حمادة جلال في الدقيقة 19 من الشوط الثاني.



4- فوز فريق دلفى على فريق مركز شباب كوم حمادة بهدف دون رد سجله جاد في الشوط الثاني



5- تغلب فريق طلائع الاسطول على فريق اسكندرية للبترول 1-2 عن طريق خالد فيلكس.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- كفر الشيخ 4 نقاط

2- شباب القزازين 4 نقاط

3- المنصورة 4 نقاط

4- صيد المحلة 4 نقاط

5- بنى عبيد 4 نقاط

6-بايونيرز4 نقاط

7- اتحاد نبروه نقطة

8- ماليه كفر الزيات نقطة

9- بلقاس دون نقاط

10-شباب تلا دون نقاط



المجموعة السادسة



1- الأوليمبي 4 نقاط

2-الحمام 4 نقاط

3- دلفي 4 نقاط

4-المجد السكندري 4 نقاط

5-طلائع الاسطول 4 نقاط

6- كوم حمادة 3 نقاط

7-سبورتنج 3 نقاط

8- دمنهود نقطة

9- الهلال الضبعه نقطة

10-اسكندريه للبترول دون نقاط