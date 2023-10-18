نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يعرف الهزيمة.. أرقام سيمبا في الموسم الحالي محليًا وقاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق سيمبا التنزاني في السادسة من مساء الجمعة القادم فريق الأهلي المصري على ملعب "بنجامين مكابا" بمدينة دار السلام التنزانية، في إطار دور الثمانية من الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق سيمبا التنزاني خلال الموسم الجاري 2023/2024.

أرقام فريق سيمبا في الدوري التنزاني

خاض فريق سيمبا 5 مباريات في بطولة الدوري التنزاني خلال الموسم الجاري، بواقع مباراتين داخل ملعبه وثلاث مباريات خارج ملعبه.

حقق فريق سيمبا التنزاني الفوز في المباريات الخمس ببطولة دوري "كو بارا" التنزاني، ولم يهزم أو يتعادل حتى الآن.

سجل لاعبو الفريق التنزاني 14 هدفا، واستقبلت شباكهم 4 أهداف خلال المباريات الخمس الأخيرة.

حافظ لاعبو فريق سيمبا التنزاني على شباكهم خالية من الأهداف في مباراتين، ولم يعجزوا عن التسجيل خلال المباريات الخمس الماضية في البطولة التنزانية.

أكبر فوزًا لفريق سيمبا في بطولة الدوري التنزاني، كان بثلاثية نظيفة في شباك فريق كوستال يونيون.

أرقام فريق سيمبا في دوري الأبطال

خاض فريق سيمبا التنزاني مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في إطار الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وجاءت المواجهة أمام فريق باور ديناموز الزامبي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، وكذلك مباراة العودة بهدف لكل فريق.

وصعد الفريق التنزاني إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجارية، بعد الاحتكام لمبدأ تسجيل الأهداف خارج الديار.

ويقع فريق سيمبا التنزاني في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، بجوار كل من:

الوداد البيضاوي المغربي، أسيك ميموسا الإيفواري، جوانينج جالاكسي البوتسواني.