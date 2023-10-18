نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادي الزمالك يعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تم تنكيس علم القلعة البيضاء خلال فترة الحداد.



وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة.



وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.