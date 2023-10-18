نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو: نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة.. ولاعبي الزمالك يتمتعون باحترافية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الاستعدادات الحالية لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، ومدى استفادة الأبيض من فترة التوقف الدولي، والاختلاف الذي ظهر في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة.

وقال أوسوريو في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة، وفترة التوقف الدولية الأخيرة كانت فرصة جيدة لمنح اللاعبين راحة بمنحهم إجازة لمدة يومين من التدريبات حتى يستطيعون مواصلة التدريبات بكل جدية".



وأضاف المدرب الكولومبي: "منذ أخر مباراة خاضها الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري، ونحن نفكر كجهاز فني في مباراة سموحة، وهذه عادتنا أن نبدأ الاستعداد لأي مباراة فور أنتهاء أخر لقاء".



وتابع قائلًا: "بالطبع نحتاج فترة للإعداد لأي مباراة، وهو ما يحدث حاليا، فالزمالك يملك لاعبين يتمتعون باحترافية كبيرة، وأعتقد أنهم أظهروا ذلك في أخر مباراتين".



وقال أوسوريو:" ما جعل الأداء مختلف في أخر مباراتين وتحقيق الانتصار هى الروح القوية التي يمتلكها اللاعبون، فمن الصعب أن تجد فريقا يستطيع أن يسجل 4 أهداف في 45 دقيقة أمام أرتا سولار، وأن نعود بالفوز على البنك الأهلي بعد تقدمهم بهدف ورغم النقص العددي نجحنا في تسجيل هدفين".



واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "هذا لا يحدث في فريق إلا إذا كان يمتلك روحا كبيرة بشخصية كبيرة، وهو ما نسعى لاستغلاله في كل المباريات المقبلة".