الأرجنتين تحلّق بثنائية ميسي والبرازيل تخسر
استعاد ليونيل ميسي كامل لياقته البدنية بعد أن أحرز هدفي الأرجنتين في الفوز 2- صفر على بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم فجر اليوم الأربعاء.
ووضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بطلة العالم في المقدمة في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس جونزاليس وجعل النتيجة 2- صفر بعدها بعشر دقائق عقب تمريرة من إنزو فرنانديز.
وفي مباريات أخرى بتصفيات أمريكا الجنوبية فازت الأوروجواي على البرازيل 2-صفر، كما فازت فنزويلا على تشيلي 3-صفر وباراجواي على بوليفيا 1-صفر وتعادل منتخب الإكوادور سلبيا مع كولومبيا.
وستستضيف الأرجنتين، التي لا تزال في صدارة الترتيب، منافستها أوروجواي في 16 نوفمبر المقبل قبل أن تواجه البرازيل بعدها بخمسة أيام.
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