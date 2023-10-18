انت الان تتابع خبر لميس الحديدي تفاجئ اللاعب محمد صلاح بهذا الطلب القوي والمؤثر بحكمه نجم كبير..مفاجأة كبيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الإعلامية لميس الحديدي الجميع، خلال تقديم حلقتها من برنامج "كلمة أخيرة"، بأن طلبت من نجم ليفربول والمنتخب المصري اللاعب محمد صلاح، بإتخاذ موقف جاد وقوي حيال ما يحدث في فلسطين، يكون أكثر أهمية من التبرع بالمال.وقالت لميس: "الناس تحب وتقدّر محمد صلاح، وتراه قصة نجاح كبيرة ويمكن الوحيدة لنا في مجال الرياضة في العالم وخاصة في كرة القدم، وعلى قدر الغلاوة والأهمية يكون العتب والوجع والزعل".

وأضافت: "حوالى مليون متابع ألغوا متابعة حسابات محمد صلاح لأننا كنا ننتظر منك شيئاً آخر، كنا ننتظر من محمد صلاح بقوّته ومصريته وتأثيره المهم أن تكون له كلمة، خاصة أن ليفربول خرجت في تظاهرات بريطانيا كلها.

سمعنا إن محمد صلاح تبرع بمبلغ كبير للهلال الأحمر وده شيء هايل، لكن الكلمة والتأثير أهم من التبرع الذي يمكن أن يأتي من دول أخرى كثيرة، خاصة أننا في هجمة عنصرية إسرائيلية كبرى في العالم كله، والعالم كله ونجومه انبروا للدفاع عن إسرائيل، وقالوا حماس هجمت على المدنيين وقتلت الأطفال".

واختتمت لميس الحديدي رسالتها الى محمد صلاح قائلةً: "تأثيرك كنجم ولاعب كرة مهم ومحبوب من العالم كله، هو ده اللي كان المصريون والعرب جميعاً ينتظرونه من محمد صلاح مش التبرع".