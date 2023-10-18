الإتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

طارق العشري يقرر خوض تدريبات الاتحاد السكندري على فترتين

قرر الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري خوض تدريبات على فترتين صباحية ومساءية استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة.

يصل الانجولي كريستوفر مابولولو إلي القاهرة خلال عقب مشاركته مع منتخب انجولا في مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي.



وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره الجونة بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد غزل المحلة.