نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب رباعي ريال مدريد عن مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت تقارير صحفية الضوء على استياء ريال مدريد بسبب عدم قدرة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس والأوروجواياني فيدي فالفيردي والألماني أنطونيو روديجر على العودة حتى يوم الجمعة.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية أن رباعي الفريق لن يلحق بمباراة إشبيلية يوم الجمعة كما استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد نجومه الدوليين في منتخب إسبانيا كيبا أريزابالاجا وداني كارفاخال وفران جارسيا وخوسيل والكرواتي لوكا مودريتش استعدادا لمواجهة إشبيلية يوم السبت في الدوري الإسباني.

وأفادت الوكالة الإسبانية بأن ريال مدريد سيستعيد أيضا نجمه النمساوي العائد من الإصابة دافيد ألابا والذي يواصل خطوات تعافيه الأخيرة وأصبح قريبا من العودة للمباريات بعد الإصابة التي تعرض لها يوم 6 أكتوبر الحالي.

وأوضحت الوكالة الإسبانية أنه من المنتظر أن يتم استدعاء ألابا من قبل أنشيلوتي في تشكيلة ريال مدريد لدعم دفاعاته أمام إشبيلية، حيث إن الإسباني ناتشو فرنانديز سيكمل مباراته الأخيرة من العقوبة بعد موافقة لجنة الاستئناف على خفضها لمباراتين بدلا من ثلاثة مباريات.

وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أنه سيتعين على أنشيلوتي الانتظار حتى الخميس لاستعادة الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسيين أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.

وألمحت الوكالة الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه إشبيلية ثم سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.