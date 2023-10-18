عاجل- "منهم تعطيل بث قناة الأهلي الليلة"..النادي الأهلي يصدر أربع قرارات نارية تضامنًا مع القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- النادي الأهلي يصدر أربع قرارات هامة لدعم القضية الفلسطينية

عاجل- "منهم تعطيل بث قناة الأهلي الليلة"..النادي الأهلي يصدر أربع قرارات نارية لدعم القضية الفلسطينية..أصدر النادي الأهلي اليوم، بيان هام أعلن من خلاله تضامنه مع القضية الفلسطينية، وحمل هذا البيان أربع قرارات من إدارة المارد الأحمر تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني من خلال التبرع بالأموال، بالإضافة إلى فتح باب التبرع بالدم في كافة فروع النادي.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية أبرز قرارات النادي الأهلي من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندته ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي أحدث في البلاد حالة من الدمار، كان من آخرهم أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مستشفي الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وادي هذا القصف إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين.



عاجل- "منهم تعطيل بث قناة الأهلي الليلة"..النادي الأهلي يصدر أربع قرارات نارية تضامنًا القضية الفلسطينية



-إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخواتنا في فلسطين ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

-دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة( الجزيرة- مدينة نصر - الشيخ زايد - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخواتنا في فلسطين.

-إرتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

-تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي لكرة القدم لصالح إخواتنا في فلسطين.

عاجل- "منهم تعطيل بث قناة الأهلي الليلة"..النادي الأهلي يصدر أربع قرارات نارية لدعم القضية الفلسطينية

تحت شعار "عاشت فلسطين حرة"..النادي الأهلي يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية ويحدد رفضه للصمت الدولي المخزي

تحت شعار "عاشت فلسطين حرة" أعلن النادي الأهلي في بيان رسميًا الحداد على شهداء غزة، ورفض النادي الأهلي الصمت المخزي من قبل الدول الشقيقة، وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

"يعلن النادي الأهلى الحداد على أرواح إخواتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للوقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء.. ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصةً أن المشاهد علي أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه...ويؤكد النادي الأهلي مجددًا علي التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة".

عاجل- "منهم تعطيل بث قناة الأهلي الليلة"..النادي الأهلي يصدر أربع قرارات نارية لدعم القضية الفلسطينية

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يلاقي فريق الأهلي يوم الثلاثاء المقبل نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023-2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ومكة المكرمة، وتمتلك شبكة قنوات أبوظبي حقوق بث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي، وتم تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا، ومعاونيه دمبينيانا أندراتافيليو وجوناثان كوفي، والحكم الرابع عبسي سي.