نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، مجموعة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وكان المنتخب المصرى خسر لقب النسخة الماضية 2021 بالكاميرون بالهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح خلال شهر فبراير 2022.

وتسعي الفراعنة للفوز باللقب الثامن فى تاريخه فى هذه النسخة، إذ يتربع المنتخب المصري على عرش المنتخبات الأكثر تتويجًا بأمم إفريقيا بـ7 ألقاب.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

وأسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2024 التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية رفقة كلًا من غانا، الرأس الأخضر، وموزمبيق.

القنوات الناقلة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

ويمكن متابعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التصفيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.