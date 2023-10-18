نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطل المصري إسلام رضا: متحمس لمواجهة الفلسطيني السلوادي في بطولة أبوظبي إكستريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الرياضات القتالية في أبوظبي انطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية، والتي تأتي بالتعاون بين شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية يوم 20 أكتوبر الجاري. وتزخر البطولة بأجندة مشوقة من النزالات القوية، ولا سيما مع نجاحها باستقطاب نخبة من أبرز الرياضيين، وفي مقدمتهم الرياضي المصري إسلام رضا ما يمنح عشاق الفنون القتالية المختلطة والجرابلينج من مختلف أنحاء العالم تجربة تنافسية مليئة بالحماس والتشويق.

ويواجه إسلام رضا نظيره الفلسطيني عبد الكريم السلوادي في فئة الوزن المتوسط (Welterweight ) دون بدلة. ويتميز إسلام رضا بمسيرة حافلة في مجال الرياضات القتالية، ويستعد لاستعراض مهاراته المذهلة أمام الجمهور خلال البطولة. وتبرز عزيمته القوية وموهبته الفذة في انتقاله من الكيك بوكسينج إلى الفنون القتالية المختلطة، على الرغم من افتقاره لأي خبرة سابقة في الجرابلينج.

وبدأ رضا بالمشاركة في منافسات الجوجيتسو بالتوازي مع تدريباته على الفنون القتالية المختلطة على مدار سنوات عديدة، حيث أظهر موهبة قوية في الجرابلينج، وساهم تفوقه المستمر على خصومه بتعزيز شغفه بهذه اللعبة، ما دفعه إلى تكثيف جهوده وتعزيز خبراته فيها. ولدى انتقاله إلى الولايات المتحدة تحول تركيزه كليًا إلى الجرابلينج، حيث شارك في عدة نزالات وبطولات مهمة، ولا سيما في ظل شغفه الكبير بهذه الرياضة.

ويحظى إسلام رضا بفرصة التفوق على خصومه في أبوظبي إكستريم (ADXC 1) بفضل خبرته بخوض النزالات داخل القفص والتي اكتسبها من مشاركته في بطولات الفنون القتالية المختلطة. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال إسلام رضا: "أمارس الجرابلينج من صغري وأحببت هذه الرياضة لأنني كنت دائم المشاكل وهذه كانت البداية".

وأضاف إسلام رضا: "أول مباراة لي كانت تحت جراج وحصلت على 150 جنيه بما يوازي 10 درهم وبعدها بعام لعبت بطولة رسمية ولكن لم تكن مستوى محترفين مثل الوقت الحالي خصوصًا أن الإمارات أضافت احتراف للعبة بعد استضافتها".

وأوضح: "سعيد إنني سأبدأ بلعبة الجرابلينج وأعشق الجوجيتسو ولكن هذه الألعاب لا تعتمد على العنف كما يظن البعض ولكن الاعتماد في اللعبة يكون على التكنيك".

وأشار: "أنا أصغر مصري وأول مصري في لعبة الجوجيستو وفي مصر أصبح هناك لاعبين كثيرين في لعبة الجوجيستو ولديهم قدرات ممتازة وسيكون لنا لاعبين عالميين في اللعبة".

واختتم: "جئت إلى أبوظبي خصيصًا للمشاركة في البطولة وتحقيق الفوز. ويتيح القفص تنفيذ تقنيات وحركات مختلفة للسيطرة على الخصم وإخضاعه، هو ما يتمحور حوله أسلوبي القتالي".

وتحتل هذه المباراة في أبوظبي مكانة خاصة لدى إسلام رضا الذي يعود بحماسٍ كبير إلى العاصمة الإماراتية بعد أن سبق له المنافسة فيها ضمن بطولة اتحاد القتال الشجاع، وتمثل بالنسبة له تجربة مميزة تكللت بتتويجه باللقب.