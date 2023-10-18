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أحمد جودة - القاهرة - إيقاف أنور الغازي لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم

عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية..أعلن نادي ماينز الألماني أمس، عن إيقاف اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بعد تضامنه مع فلسطين ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكان أنور غازي قد انتقل إلى ماينز قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي.



وجاء في بيان نادي ماينز عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" بشأن إيقاف اللاعب الهولندي أنور الغازي: "إدارة النادي قررت إيقاف الغازي من المشاركة في مباريات وتدريبات الفريق، وذلك بسبب المنشور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لدعم فلسطين".

عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

إيقاف اللاعب الهولندي أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

وأضاف بيان نادي ماينز الألماني: “النادي طلب من جميع اللاعبين عدم التدخل في القضية المثارة في الفترة الأخيرة بشكل نهائي، والتركيز فقط على ماهو مطلوب منهم في الوقت الحالي، سيتم توضيح موقف أنور الغازي من هذا المنشور، وإلا سيتم فسخ التعاقد بشكل رسمي، وهو الأمر الذي حدث بعد رفضه هذه الفكرة".

عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية



وكان قد دعم أنور الغازي القضية الفلسطينية من خلال منشور له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جاء نصه على النحو التالي: "ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب، عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب، عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب، عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب".

عاجل- "لوائح صادمة وقرارات نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية



عاجل- "لوائح صادمة وقرارت نارية"..إيقاف أنور الغازي لاعب نادي ماينز لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

وبحسب ما جاء في صحفية "كيكر" الألمانية فإن نادي ماينز لن يتمكن من فسخ التعاقد مع اللاعب الهولندي "من أصول مغربية" أنور الغازي لأن هذا يعني تكليف النادي مبالغة طائلة.

وفي نفس الوقت، أعلنت صحفية "كيكر" عن العقوبة التي سيتم اتخاذها مع اللاعب الهولندي أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ومهاجمته للكيان الصهيوني، فأشارت الصحفية إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتبين أنه سيتم منه أنور الغازي من ممارسة كرة القدم لمدة 8 أشهر بما يعني استمرار مدة عقوبته حتى 1 يوليو من عام 2024، وتكون هذه العقوبة غير مباشرة عن دعمه للقضية الفلسطينية، ولكنه بسبب أن لا يجوز لأي لاعب اللاعب في أكثر من مباراة رسمية مع أكثر من فريق في موسم واحد.

وكان قد خاص أنور الغازي مبارايتن فقط مع فريق آيندهوفن، وبعدها بأقل من شهر إنضم انور الغازي إلى فريق ماينز الألماني، وخاض الغازي مع فريق ماينز الألماني ثلاث مباريات فقط، بظن فيهم تمريرة حاسمة.