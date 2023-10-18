الدكتور عماد البناني: تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد

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أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.



وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا:" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي ".



وتابع:" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء غدا الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".