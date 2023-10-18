نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة أفريقية على أعتاب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

اقتحم النيجيري فيبو حكيم نجم بلدية المحلة اهتمامات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الحصول على خدمات نجم إفريقي شاب خلال المرحلة المقبلة.



ويتوقف انضمام فيبو حكيم إلى الأهلي على شرط واحد، حيث أوضح بلدية المحلة والجهاز الفني للفريق أنه لا يمانع في رحيل فيبو حكيم البالغ من العمر 19 عامًا إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.



ويشترط بلدية المحلة وجود عرض رسمي من الأهلي بمقابل مادي كبير من أجل الموافقة على بيع فيبو له، حيث لن يتردد بلدية المحلة في بيع أي لاعب داخل الفريق ما دام سيعود بالفائدة على النادي عمومًا.



ويظل الزمالك حائلًا أمام الأهلي في صفقة فيبو حكيم الذي يرغب الفارس الأبيض في التعاقد معه في الفترة المقبلة بجانب وجود أكثر من نادي مصري يتطلع للحصول على خدمات النجم النيجيري أيضًا.



وسيكون قرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي العامل الحاسم في دخول الأهلي في مفاوضات رسمية مع فيبو من عدمه خاصة أنه يريد موهبة أفريقية هجومية تحت السن غير أنه لم يعط الإشارة لإدارة القلعة الحمراء بالدخول في مفاوضات رسمية مع فيبو حكيم حتى الآن.



ويمتد عقد فيبو حكيم مع بلدية المحلة حتى صيف عام 2026 علما بأن فيبو يجيد اللعب في مراكز الوسط المهاجم والجناحين الأيمن والأيسر كما لعب مع البلدية ثلاث مباريات بدوري نايل في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف آخرين بواقع 158 دقيقة وحصل على بطاقة صفراء واحدة.