نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتلقى ضربة موجعة بشأن إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة بشأن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم الذي تعرض لها منذ أيام قليلة، مما أدى إلى صدمة كبرى لدى يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

مدة غياب روبرتسون عن ليفربول

ووفقًا لما كشفته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن المدافع الأسكتلندي أندي روبرتسون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قد يغيب عن الريدز لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، أنه من المتوقع أن يجري روبرتسون، عملية جراحية في الكتف، وذلك قد يجعله يغيب لفترة طويلة قد تصل إلى من 3 إلى 4 أشهر.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الأنفليد معقل الريدز، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.