نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت...أندية تتضامن مع فلسطين...وأخرى تُقرر حداد...وحازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-



النادي الأهلي يؤكد دعمه لفلسطين

أعلن النادي الأهلي المصري عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، في ظل الهجوم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني.



وأصدر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض القرارات بشأن القضية الفلسطينية.

وجاءت قرارت النادي الأهلي كالآتي:

– ايقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية ا لليلة، تضامنًا مع اخواتنا في فلسطين ورفضا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.



– دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح اخواتنا في فلسطين.

– ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين

-تخصيص العائد المالي من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي، لصالح اخواتنا في فلسطين.

المصري البورسعيدي يؤكد دعمهم لفلسطين أمام العدو الصهيوني



حرص النادي المصري البورسعيدي، على مساندة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه الرسمي عبر «فيسبوك».

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري: «يتابع النادي المصري بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأضاف: «النادي المصري إذ يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، فإنه ينتهز هذه المناسبة لتحية صمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

الزمالك يعلن الحداد ثلاث أيام على أرواح شهداء فلسطين

أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد.



وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة، وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن تعليق كل الأنشطة الكروية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي، تعليق كل الأنشطة الكروية في الجزائر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.



وأكد الاتحاد الجزائري في بيانه، أنه تقرر تعليق كافة الأنشطة الكروية لحين إشعارا آخر، والقرار جاء احتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة.



تضامنا مع فلسطين اتحاد الكرة المصري يُعلن حالة حداد



أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، الوقوف دقيقة حدادًا في جميع مسابقاته المحلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حازم إمام يدعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال



قام حازم إمام قائد الزمالك والمنتخب المصري السابق، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة ضد ما يحدث الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار القصف العنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكتب لاعب الزمالك الأسبق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس": “القضية الفلسطينية تعيش في وجدان كل مصري، ومن لا يدرك هذه الحقيقة عليه مراجعة التاريخ جيدا، والغوص في تفاصيله المختلفة”.

وتابع: “مراجعة ما دار داخل الأسر المصرية الصغيرة والكبيرة، أمس عقب القصف الغاشم للمستشفى الأهلي المعمداني وسقوط الضحايا بالمئات”.

واختتم: “ما حدث وتناقلته الشاشات أمام أطفالنا ينذركم جميعا بجيل يكره العنف ويكره مصدره ومن خطط له، ينذركم بكراهية لن تقوى قواتكم على الصمود أمامها”.