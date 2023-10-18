نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح على أحداث فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل الصراع مع الكيان الصهيوني.

وجاءت تصريحات محمد صلاح عبر حسابه على انستجرام على النحو التالي:

" ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.....

شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!

يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.

يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.

أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".