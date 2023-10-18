نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نيمار.. تفاصيل وقوع الهلال السعودي في صدمة بسبب إصابة نجومه الثلاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن.. حقيقة تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي (تفاصيل)

تلقى فريق الهلال السعودي، الذي يحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، أخبارًا سيئة خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة بسبب إصابة ثلاثة لاعبين بارزين قبل استئناف مبارياته أمام الخليج يوم الجمعة.

تفاصيل إصابة نيمار مع منتخب البرازيل

وفي لقاء منتخب بلاده البرازيل مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، خرج المهاجم البرازيلي نيمار وهو يبكي بسبب إصابة في الركبة، حيث غادر الملعب وهو يستند على عكازين ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الإصابة التي تبدو خطيرة، وهناك مخاوف من أن يكون قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، مما سيؤدي إلى غيابه لعدة أشهر.

وجدر بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال هذا الموسم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو ما يوازي 95.22 مليون دولار.

تفاصيل إصابة مدافع الهلال السعودي

نيمار



وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المدافع حسان تمبكتي تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباراة الودية أمام مالي والتي انتهت بالهزيمة بنتيجة 3-1، بالإضافة إلى مغادرة القائد ولاعب الوسط سلمان الفرج في الشوط الأول بسبب إصابة، وحتى الآن لم يتم الكشف المدة المتوقعة لغياب تمبكتي أو الفرج.

ويأمل المدرب جورجي جيسوس في استعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن نظرًا للمنافسة الشرسة في المحلية والرغبة في استعادة لقب دوري أبطال آسيا.

تصدر الهلال السعودي لجدول ترتيب الدوري

ويتصدر الهلال الدوري بفارق نقطة واحدة عن التعاون وبفارق أربع نقاط عن النصر والاتحاد والأهلي بعد تسع جولات، كما يتشارك الهلال صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا مع نافباهور الأوزبكي برصيد أربع نقاط من مباراتين.

احصائيات نيمار مع الهلال السعودي

وساهم نيمار في تسجيل هدفًا واحدًا في مباراتين في دوري أبطال آسيا مع الهلال، بالإضافة إلى تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات في الدوري السعودي.



وتعد إصابة هؤلاء اللاعبين الثلاثة هي خسارة كبيرة للهلال، حيث يعتبرون أعمدة أساسية في التشكيلة الأساسية للفريق، ومن المهم أن يتماثلوا للشفاء في أقرب وقت ممكن ويعودوا للمشاركة في المباريات.

الهلال السعودي

تحديات الهلال قبل عودة مباريات الدوري السعودي

ويواجه الهلال تحديًا كبيرًا في الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والحفاظ على صدارة الدوري السعودي وتحقيق تقدم في دوري أبطال آسيا، وسيكون من الضروري أن يستفيد المدرب جيسوس من البدلاء ويجد حلولًا بديلة لسد الثغرات التي تركتها إصابات اللاعبين.

ولكن على الرغم من التحديات، يتمتع الهلال بتعددية الخيارات والقدرات الفردية لدى لاعبيه، وهو ما سيساعده في التعامل مع الظروف الصعبة تبقى المباريات المقبلة فرصة للاعبين الآخرين للظهور وتقديم أداء جيد والمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق.