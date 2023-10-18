أحمد جودة - القاهرة - صيد المحلة يفوز على نبروة بثنائية في القسم الثاني

نجح نادي صيد المحلة بقيادة "طارق محجوب" في تحقيق فوزه الأول بدوري القسم الثاني "المجموعة الخامسة" بعد تحقيقه انتصار هام على فريق نبروه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب سمنود ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني.

انتهى الشوط الأول بتقدم صيد المحلة بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب "سمير العراقي" في الدقيقة (28).

واستطاع اللاعب "السيد حمدي" مهاجم نبروه إدراك التعادل للفريق النبراوي في الدقيقة (55)،د.

قبل أن ينجح صيد المحلة في إحراز الهدف الثاني له في الدقيقة (65) عن طريق اللاعب “سعيد بصيلي”.

بذلك يحصد الصيد ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى (4) نقاط من مباراتين يحتل بهم المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نبروه عند نقطة واحدة في المركز العاشر.