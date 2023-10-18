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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "محمد صلاح" يخرج عن صمته ويعلق على القضية الفلسطينية: "الإنسانية يجب أن تسود"

عاجل - "محمد صلاح" يخرج عن صمته ويعلق على القضية الفلسطينية: "الإنسانية يجب أن تسود"، علق الدولي المصري نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح"، على الأحداث التي تدور حول القضية الفلسطينية وإسرائيل.

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حيث تتصدر القضية الفلسطينية المشهد السياسي خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما اشتدت النزاعات بين فلسطين وإسرائيل، خاصة منطقة قطاع غزة، لذلك خرج عدد كبير من نجوم العالم في الوسط الفني والرياضي معلقين على الأحداث الفلسطينية.

عاجل - "محمد صلاح" يخرج عن صمته ويعلق على القضية الفلسطينية: "الإنسانية يجب أن تسود"

وأعلن النجم العالمي محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، دعمة للقضية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا، وناشد جميع قادة العالم من أجل وقف تلك الأحداث.

عاجل - "محمد صلاح" يخرج عن صمته ويعلق على القضية الفلسطينية: “الإنسانية يجب أن تسود”

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "إكس" تويتر سابقًا قائلًا: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

واستكمل قائد منتخب مصر قائلًا: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وأتم صلاح رسالته قائلًا: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

محمد صلاح يتبرع للهلال الأحمر بسبب القضية الفلسطينية

وكان أعلن الهلال الأحمر المصري منذ أيام قليلة، عن دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية من خلاله، بعدما كشف تبرع اللاعب بأكثر من مليون دولار لصالح الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة.

عاجل - "محمد صلاح" يخرج عن صمته ويعلق على القضية الفلسطينية: “الإنسانية يجب أن تسود”

محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب القضية الفلسطينية

ويأتي تلك الدعم من محمد صلاح قائد منتخب مصر، بعدما نال هجوم شديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الشهيره خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب صمته التام عن دعم القضية الفلسطينية من خلال حسابه، بصفته أحد أهم وأبرز العرب خارج البلاد.

حيث كان شهد العالم أجمع مساء أمس الثلاثاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وقع ضحاياها عدد كبير من المواطنين خاصةً الأطفال مما أثار غضب عدد كبير من العرب.