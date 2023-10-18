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أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلن تضامناً مع القضية الفلسطينية

عاجل- "بعد تعرضه لموجة حادة من الانتقادات"..محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد قادة العالم لوقف المذابح في غزة..خرج اللاعب الدولي والمحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن صمته وتحدث عن الأوضاع المأساوية التي تحدث في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن دعمه إلى للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال محمد صلاح في بداية مقطع الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

عاجل- محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلن دعمه للقضية الفلسطينية

وتابع محمد صلاح حديثه عن تدوهتر الأوضاع في غزة بسبب عمليات القصف المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".



وأكمل محمد صلاح حديثه بطلب تقديم الدعم إلى سكان قطاع غزة قائلًا: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

عاجل- "بعد تعرضه لموجة حادة من الانتقادات"..محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد قادة العالم لوقف المذابح في غزة

عاجل- "بعد تعرضه لموجة حادة من الانتقادات"..محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد قادة العالم لوقف المذابح في غزة



وواصل محمد صلاح حديثه عن قصف مستشفي الأهلي المعمداني الذي حدث أمس في قطاع غزة وانتج عنه سقوط مئات الضحايا والمصابين من الأبرياء قائلا ً: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".



وختم محمد صلاح حديثه بمناشدة قادة العالم من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

محمد صلاح يتعرض إلى الإنتقادات بسبب صمته عما يحدث في فلسطين

يذكر أن تعرض محمد صلاح لانتقادات لاذعة خلال الأيام الماضية، وذلك منذ بدء عملية طوفان الأقصي، حيث انتظر كثيراً من جمهوره أن يخرج محمد صلاح عن صمته ويعلن عن دعمه للقضية الفلسطينية باعتباره من الشخصيات البارزة والمؤثرة في العالم.