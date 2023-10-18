نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها الجمعة ‏المقبل في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.

وستقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

بينما تقام مباراة العودة بين

الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة وفي حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا فسيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي.

موعد الأهلي وسيمبا

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتحقيق ضربة بداية قوية في بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، حيث يطمح قيادة الأهلي للتتويج بأول نسخة من البطولة ودخول التاريخ.

ورحل خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي في طريقه إلى العاصمة التنزانية برفقة سمير عدلي المدير الإداري لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.‏