نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. حداد ثلاثة أيام وعودة الثلاثي للتدريبات ومطالبة بإيقاف ثنائي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

حداد في القلعة البيضاء

أعلن مسؤولو القلعة البيضاء عن حالة حداد داخل فروع النادي لمدة 3 ايام، وذلك لما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات عنف وقتل وتخريب على مدار الأيام الماضية.

ويؤكد النادي خلال بيانه الرسمي على منصة "x" بتضمانه الكامل مع القضية الفلسطينية، ومن المقرر تنكيس علم الفريق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

عودة الثلاثي الدوري للتدريبات

انتظم ثلاثي فريق الزمالك اليوم في التدريبات الجماعية للفريق، عقب المشاركة مع منتخب مصر الأول في معسكر الإمارات.

وشهد المران تواجد الحارس محمد صبحي والظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح واللاعب أحمد سيد زيزو.

ويواصل فريق الزمالك استعداده لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مطالبة بإيقاف ثنائي المصري

حضر أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالقلعة البيضاء، خلال جلسة اليوم في مقر اتحاد الكرة المصري، وذلك لبحث شكوى الزمالك ضد الثنائي أحمد أيمن منصور واللاعب أحمد عيد.

وطالب مندوب الزمالك بضرورة إيقاف اللاعبين، وإصدار غرامة ضدهم، نظرًا لتوقيعهم مع فريق المصري البورسعيدي في بداية الموسم الجاري، وكذلك ارتباطهم بعقود مع القلعة البيضاء.

وفي حال ثبوت الشكوى المقدمة من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين، ستتخذ لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، قرارًا بإيقاف الثنائي أحمد أيمن منصور واللاعب أحمد عيد، وكذلك توقيع عقوبة مالية عليهم.